Прогноз по росту ВВП Казахстана в 2022 году ухудшился

5 сен. 12:57

Национальный банк Казахстана ухудшил прогноз по росту ВВП страны в этом году на фоне замедления деловой активности.

"По итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК динамика ВВП замедлится до 2,5-3,5%", - информирует Нацбанк.

Ранее прогноз предполагал рост ВВП на 2,8-3,8%.

В Нацбанке уточнили, что среднесрочные оценки демонстрируют сильный рост экспорта на фоне роста добычи нефти в 2023-2024 годах.

Также отмечена растущая динамика потребительского спроса в условиях роста государственных расходов. Высокая динамика импорта, которая будет следствием фискального стимулирования, отчасти нивелирует рост внутреннего спроса, пояснили в Нацбанке.

В следующие два года ожидается ускорение темпов роста ВВП республики до 4-5%.

Инфляция к концу 2022 года прогнозируется в диапазоне 16-18%, что выше предыдущих оценок Нацбанка. В 2023 году инфляция замедлится до 7,5-9,5%, а в 2024 году, при отсутствии новых внешних и внутренних шоков, инфляция в Казахстане сложится в диапазоне 5,5-7,5%.