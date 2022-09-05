В Ставрополе ищут аварийные деревья

5 сен. 12:46

Специалисты, обследовав улицы Ставрополя, выявили около 250 деревьев, которые нуждаются в уходе или спиле. Как уточнили в пресс-службе администрации краевой столицы, были обследованы проспект Кулакова, К.Маркса, участок улицы Мира от улицы Доваторцев до улицы Краснофлотской и на улице Ленина от проспекта Кулакова до улицы Л.Толстого в дальнейшем обследование будет продолжено.

Также в администрации сообщили, что в октябре-ноябре на улицах Дзержинского, Ломоносова, Ленина, Морозова, а также в сквере у площади Ленина будут высажены около 230 молодых лип, голубых и сербских елей взамен старых деревьев.