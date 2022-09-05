Британский посол обратился к азербайджанцам на их родном языке (ВИДЕО) 

5 сен. 11:37

Новый посол Великобритании в Баку Фергус Олд записал видеообращение к жителям Азербайджана.

В нем он рассказал, в частности, что намерен до конца 2023 года объездить всю страну. "Очень люблю природу. До конца 2023 года намерен посетить все регионы Азербайджана, лицезреть их потрясающее разнообразие. Уже посетил несколько регионов. Куда поехать в следующий раз?", - сказал дипломат.



Он также отметил, что вырос в семье двух профессоров, а сам он до того, как стать дипломатом работал учителем.

Кроме того, Олд сообщил, что изучал азербайджанский язык на протяжении года.



"Зимой 2021 года я жил шесть недель в Гяндже у одной семьи. Я занимался там с местными преподавателями, разговаривал на азербайджанском целыми днями, ел замечательную домашнюю еду и с балкона любовался горами вокруг озера Гейгель", - поведал посол.