Кремль прокомментировал приостановку поставок газа по "Северному потоку"

5 сен. 12:32

Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с антироссийскими санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал представитель официальной Москвы.

Ранее сообщалось, что на фоне приостановки газопровода биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли выше 2900 за тыс куб м, то есть более чем на 30%, говорят данные лондонской биржи ICE.