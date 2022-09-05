МИД: в Кабуле при взрыве погибли два сотрудника посольства России

5 сен. 12:28

При взрыве в Кабуле в понедельник погибли два сотрудника российской дипмиссии, сообщили в МИД РФ.

"5 сентября в 10.50 по кабульскому времени (09:20 мск) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что российское посольство "находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование".

По данным контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), террорист-смертник "хотел взорвать себя в толпе, но не дойдя до цели, силовики открыли огонь по нему, в результате чего произошел взрыв".

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране вооруженных групп.

Источник в кабульском госпитале Estiqlal рассказал РИА Новости, что в результате нападения погибли минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы.