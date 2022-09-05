Еще 41 690 новых случаев коронавируса выявили в России

5 сен. 12:08

В России за минувшие сутки выявили 41 690 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 006, в Санкт-Петербурге - 2 997, в Подмосковье - 1 218. В Краснодарском крае - 915, в Ставропольском крае - 488, в Крыму - 434, в Дагестане - 195, в Кабардино-Балкарии - 223, в Адыгее - 75, в Карачаево-Черкесии - 97, в Чечне - 43, в Северной Осетии - 78, в Ингушетии - 39.

Общее число инфицированных в России достигло 19 771 113.

Госпитализированы за сутки 1 830 человек. Выздоровели 30 703 пациента, за все время - 18 777 401.

Умерли за сутки 76 человек, с начала пандемии - 384 787.