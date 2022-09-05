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Диетолог назвала продукты, которые помогут согреться

Диетолог назвала продукты, которые помогут согреться

Холодной осенью стоит обратить внимание на еду со специями. По словам врача-диетолога, Елены Соломатиной, пряная пища поможет не замерзнуть.  Также в рационе обязательно должны быть горячие напитки, такие как кофе или чай.

"Перец, имбирь, чеснок являются разогревающимися специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего мясные продукты – то, что мы исключали летом", - сказала врач в беседе с News.Ru.

В то же время согреться поможет любая белковая пища, такая, например, как фасоль, чечевица, нут, рыба, отметила диетолог.

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