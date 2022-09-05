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Атака на посольство России: Кто раскачивает Афганистан?

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Атака на посольство России: Кто раскачивает Афганистан?

В Афганистане, у посольства России в Кабуле сегодня утром произошел взрыв. Что это - обычная атака террористов на правительство или кому-то не нравится российское присутствие в Афганистане?

По данным издания Tasnim, бомба взорвалась прямо у входной двери российского посольства. Погибли 25 человек. Причем взрыв раздался в момент, когда российский дипломат вышел объявить имена тех, кто получит визы в Россию. Надо сказать, что с Афганистаном у России есть немало неприятных воспоминаний. Мы помним 1979 год, ввод советских войск в эту страну и 15 тыс погибших в результате той операции. Помним и захват наших летчиков в Кандагаре уже после распада СССР. Но у каждого из этих эпизодов были свои причины и свой политический контекст. Если говорить о вторжении, то советских солдат не все воспринимали в качестве освободителей. Это была геополитическая борьба с США и война идеологий. Что касается захвата в плен наших летчиков, то их по-человечески было жалко, но они занимались опасной работой в стране, где идет гражданская война.

А что же на этот раз? Почему сегодня в Афганистане атакуют российских граждан? Здесь без разбора вопроса "кому это выгодно" не обойтись. Из влиятельных местных игроков самый мощный - это  запрещенное в России движение "Талибан". Если бы теракт произошел более года назад, можно было бы допустить, что повстанцы таким образом борются за власть и подрывают легитимность проамериканского режима. Хотя не факт что целью они выбрали бы российское, а не американское консульство. Сейчас времена изменились. "Талибан" находится у власти, и прибегать к каким-то терактам и диверсиям ему нет смысла, тем более против России, у которой нынешнее правительство Афганистана планирует покупать нефть.

Значит, атаку устроили те, кто находятся во враждебном талибам лагере. Из таких можно выделить два: во-первых, сторонники Ахмад Шаха Масуда, точнее его сына, которые до последнего сопротивлялись власти талибов. Они могли бы устроить беспорядки, чтобы подорвать легитимность талибов. Но проблема в том, что с людьми Масуда и моджахедами Россия после развала СССР поддерживала дружественные отношения. Более того, одна из причин, почему Россия до сих пор не признает правительство талибов - это как раз то, что они не хотят включать в свое правительство таджиков, узбеков и другие меньшинства.

Второй и наиболее вероятный виновник атаки - это запрещенная в России террористическая группировка ИГ. В Афганистане действует ее подразделение "Исламское государство Хорасана", не такое мощное, как в Ираке во времена Абу Бакра Аль-Багдади, но имеет свои ячейки. Кстати, именно они были причастны к теракту в аэропорту Кабула, откуда тысячи людей пытались уехать на американских военных самолетах. После прихода Талибана в правительство число терактов удалось уменьшить, но полностью ликвидировать эту угрозу не получается. На момент написания материала никто не заявил о своей ответственности, но очевидно, что это скорее ИГ или другие противостоящие правительству боевики. 

Зачем это нужно террористам? Во-первых, чтобы подорвать стабильность, во-вторых, нанести вред престижу молодого правительства талибов, и в-третьих, испортить их отношения с Россией. В последнее время отношения между Россией и Афганистаном укрепляются. Растет товарооборот. Талибы зовут российские компании инвестировать в афганскую экономику и хотят покупать нефть в обмен на фрукты. Это может беспокоить не только внутренних врагов талибов, но и тех, кого они выгнали из страны год назад. Соединенные Штаты.

Власти США, как известно, негативно настроены и к талибам, и к России. Обвинять никого не будем, но исключать того, что к взрывам могут быть причастны какие-то частные военные компании или западные спецслужбы, никак нельзя. В терактах часто бывает, что исполнитель - то есть пешка - работает в поле, а заказчик - король - сидит за тысячи километров. Чисто геополитически укрепление России в Афганистане для США - это потеря. Потенциальное появление российских компаний на афганских рудниках было бы слишком неприятным событием для Вашингтона, который за 20 лет не построил здесь ни нормальной экономики, ни нормального государства.

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