Астраханец вырастил арбуз весом свыше 70 кг

5 сен. 11:52

Победителем Всероссийского фестиваля по бахчевым культурам "Агробатл-2022" стал фермер из Астраханской области Камил Мамедов, он вырастил самый большой в стране арбуз весом 70,5 кг.

"Арбуз весом более 70 кг был создан путем скрещивания семян крупноплодной тыквы и астраханского арбуза", - сообщает министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности региона в понедельник.

Рекордный арбуз вырос в хозяйстве Мамедова на территории Средневолжского сельсовета Енотаевского района.

На фестивале, который проходил в агротуристическом парке "Пономарево" Ставропольского края, жюри также выбрало самый сладкий арбуз - его привезли из-под Белгорода, а самая сладкая дыня выросла в Соль-Илецке. Самая гигантская тыква в этом сезоне выросла на Ставрополье.