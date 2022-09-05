Европа устала от санкций против России

5 сен. 12:02

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан отдельных европейских стран от антироссийских санкций.

По его словам, европейцев заботит, в первую очередь, ситуация в газовой сфере в связи с приближающейся зимой.

"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса [на Украине], а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России", - сказал он, выступая на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Боррель отметил, что причиной энергокризиса кризиса стали не санкции ЕС, который ввел эмбарго на российские уголь, нефть и нефтепродукты и начал разработку механизма нерыночного ограничения цен на российский газ, а исключительно действия России, которая "превращает энергетику в оружие".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, стоит ожидать, что с приближением холодов недовольство населения европейских стран будет все больше влиять на поведение Евросоюза в отношении России. "Изначально европейские правительства не задумывались о последствиях для своих граждан, сказывался и сезонный фактор – первые месяцы пришлись на весну и лето, – и американские влияние, прямо заставлявшее европейскую политическую элиту действовать вопреки национальным интересам. Национальные интересы этих стран заключаются в обеспечении благосостояния своего населения, в налаживании действия национальных экономик и в поддержании нормальных связей", - прежде всего сказал он.

"Весной все эти ориентиры были сбиты, во главу угла была выдвинута некая химера под называнием "искусственное, надуманное противостояние России". Сейчас, в преддверии холодов, природа берет свое. Она расставляет точки над i, показывает, что население стремится к нормальной жизни в национальных границах, стремится к тому образу жизни, к которому они привыкли. Естественно, у людей растет непонимание и протест против такой бездумной политики национальных правительств, которые занимаются вовсе не вверенными им странами. Конечно, это не может не оказывать влияния на дальнейшую политическую жизнь Европы. Правительствам придется либо скорректировать свое поведение, либо уйти в отставку", - ожидает Владимир Оленченко.

"Обратите внимание, что в Великобритании, Болгарии и Эстонии правительства уже ушли в отставку. Это естественно, потому что граждане не могут принять бездумное поведение властей. Я думаю, что даже при очень мягкой зиме протесты все равно будут нарастать, потому что дело не столько в сезоне, сколько в расхождении интересов правительств и граждан, которые они представляют. Население в принципе не может быть предметом для политических экспериментов. Поэтому люди и выходят на улицы – они не хотят подчинять свою волю недальновидности непрофессиональных политиков, которые игнорируют их интересы. Недовольство будет накапливаться и выплескиваться в виде протестов", - заключил эксперт.