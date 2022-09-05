Есть ли будущее у ядерной сделки с Ираном?

Перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с каждым днем становятся все призрачнее. Ежедневно поступающая на ленты информационных агентств противоречивая информация по ядерной сделке вводит в ступор многих политологов и аналитиков. На протяжении полутора лет, что идут переговоры в Вене, неоднократно как в Вашингтоне и Брюсселе, так и в Тегеране, уверяли в достижении существенного прогресса в деле восстановления СВПД. Однако через некоторое время возникали новые препятствия, которые не давали возможности довести дело до конца.

Так, еще в феврале представитель госдепартамента США заявил о том, что стороны придут к соглашению в ближайшие дни. Ровно те же слова от американских и европейских дипломатов звучали в марте, мае, июне, июле и августе, однако на дворе уже сентябрь, а соглашение так и не достигнуто.

Изначально Тегеран ставил перед Вашингтоном два основополагающих условия, подразумевающих восстановление ядерной сделки в полной мере. Первое – исключение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций США. В 2019 году администрация Дональда Трампа пошла на этот шаг, поскольку считала КСИР виновным в атаках на американских военных. Вторым и наиважнейшим условием иранцев было предоставление американской стороной письменных гарантий невыхода из СВПД в случае, если не будет на это объективных причин. Иными словами, Тегеран, равно как и остальные участники договора в лице России, Китая и даже европейцев, требовали от американской стороны не допустить повторения событий мая 2018 года, когда все та же администрация Трампа демонстративно и безапелляционно вышла из договора, не предоставив каких-либо доказательств нарушения иранской стороной условий СВПД.

Впоследствии Иран, заранее предупредив все стороны договора, начал постепенно выходить из ядерной сделки, полагая, что США изменят тактику и снимут ту часть санкций, которые изначально были прописаны в соглашении летом 2015 года. Главным катализатором демонстративного выхода США из СВПД стала неприкрытая симпатия Трампа и его администрации к Израилю. Как известно, в Израиле были категорически против заключения какого-либо соглашения с ИРИ и снятия с нее санкций, полагая, что это только подтолкнет Иран к скорейшему получению ядерного оружия. Ровно такой же позиции придерживался Трамп и главные антагонисты Ирана в его окружении – советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео.

После того, как по итогам президентских выборов в США победу одержал демократ Джозеф Байден, в Иране, как и в европейских столицах, были уверены в скором разрешении вопроса. К тому же на тот момент во главе президентской власти в Иране находилась партия реформаторов во главе с Хасаном Рухани, которые, как правило, выступают за диалог и конструктивные отношения с Западом. Президентские выборы в самой ИРИ состоялись в июне 2021 года, позиции правящих реформаторов в Иране были крайне шаткими, что означало вероятную победу консервативных сил, которые традиционно выступают против какой-либо кооперации с Вашингтоном. Реформаторы тогда надеялись, что сумеют в кратчайшие сроки вернуть США в ядерную сделку, тем самым укрепив свои внутриполитические позиции, а также наладить ситуацию в экономике, демонстрировавшей низкие показатели.

После старта переговоров в Вене с участием российских, китайских и европейских дипломатов появился шанс, что администрация Байдена в течение двух месяцев отменит указы Трампа по повторному введению санкций против Ирана и вернется в СВПД. Американские дипломаты, хотя и не присутствовали напрямую на переговорах, были осведомлены о ходе диалога с Тегераном. Однако консенсус так и не был достигнут. Дело в том, что и в окружении Байдена усилилось "антииранское лобби", которое настаивало на возвращении США в ядерную сделку, но без снятия санкций с Ирана, а это не вписывалось в логику договора.

После ожидаемой победы консерваторов в Иране и прихода к президентской власти Эбрахима Раиси переговорный процесс не остановился. Напротив, он набрал обороты, однако прошедшие шестой, седьмой и восьмой раунд переговоров не увенчались успехом. Иранская сторона решила проявить гибкость, не присущую консерваторам, и отказалась от первого вышеуказанного условия – исключения КСИР из списка террористических организаций США. В Иране посчитали это условие затягивающим переговорный процесс и отдаляющим возвращение США в сделку, учитывая весь бюрократизм американской системы. На исключение из списка может уйти много времени, а в Тегеране стремятся к скорейшему заключению соглашения. В конечном счете, Иран согласился с обновленным текстом соглашения, суть которого сводится в отказе ИРИ от обогащения урана и развития ядерной программы, способного дать стране ядерное оружие в ближайшее время взамен на одно условие – снятие всех санкций с Ирана и предоставление вышеуказанных письменных гарантий.

Текущая ситуация с ядерной сделкой

Хотя переговоры в Вене не принесли результатов, впоследствии как в Вашингтоне, так и в Тегеране уверяли, что близки к соглашению. Каждая из сторон вносила свои поправки в обновленный текст договора, который подразумевал возвращение как США, так и Ирана в СВПД на равных правах. В конце августа телеканалы СNN и "Аль-Джазира", ссылаясь на свои источники в Госдепартаменте США распространили информацию о том, что соглашение будет подписано в самое ближайшее время. Сообщалось, что США согласились дать письменные гарантии Ирану о невыходе из СВПД в будущем, вдобавок прописали в соглашении пункт о выплате штрафа в случае, если американская сторона нарушит условие договора. В свою очередь, советник иранской переговорной группы по СВПД Мохаммад Маранди заявил, что Тегеран не требует от американцев исключения КСИР из списка террористических организаций, объясняя это тем, что ИРИ в принципе на этом не настаивала изначально. Таким образом, иранцы продемонстрировали желание пойти на компромисс и договориться на взаимовыгодных условиях.

Президент Раиси исходит из того, что, заключив новое соглашение по СВПД и вернув тем самым американцев в договор, Иран будет освобожден из-под санкций, а это повлияет на уровень жизни десятков миллионов людей, которые были бы не против существенного облегчения ситуации в стране. К тому же Иран наконец сможет "безбарьерно" сотрудничать с Китаем и Индией, впустить на свои рынки европейских партнеров, которые давно устремили свой взор на Исламскую Республику.

По подсчетам экспертов, товарооборот между Ираном и Евросоюзом в первый год после снятия санкций может вырасти вдвое, а при более благоприятных условиях в мировой экономике – даже втрое. Наладится кооперация с Индией, Южной Кореей и Турцией – традиционными импортерами иранской нефти. Все эти факторы в совокупности повлияют на позиции как самого президента Раиси, так и его консервативного окружения, которое на долгое время может остаться во власти.

Однако, несмотря на весь оптимизм европейской стороны, заверяющей, что сделка будет заключена в ближайшее время, появившиеся на днях сообщения оптимизма по этому вопросу не вселяют. На минувшей неделе официальный представитель госдепа Ведант Патель в беседе с журналистами назвал ответ Ирана "неконструктивным". Дипломат подтвердил, что США получили ответ Тегерана по поводу возобновления СВПД, но он американскую сторону не устроил. Издание Politico также приводит заявление неназванного высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что, исходя из ответа Тегерана, "похоже, что мы движемся назад". Какие-либо подробности он приводить отказался, но заявил ответ Ирана выглядит "негативным и неразумным".

Фактор Израиля

Пожалуй, израильский фактор может стать главной причиной торможения. Казалось бы, обновленный текст договора был принят с большим энтузиазмом в Тегеране и Вашингтоне, горячо поддержан европейскими дипломатами и одобрен в Москве и Пекине. Однако никакая форма соглашения не может устраивать страну, которая не была участником СВПД, но может оказать влияние на США и выступить категорически против каких-либо соглашений с Ираном. Речь об Израиле. Премьер страны Яир Лапид не скрывает, что выступает главным антагонистом Исламской Республики. В этом вопросе его позиция особо не отличается от взглядов его предшественника Биньямина Нетаньяху, который также в свое время выступал категорически против какого-либо соглашения Запада, России и Китая с Ираном.

Но внутриполитические позиции Лапида крайне неустойчивы. Министр обороны Бени Ганц критикует своего премьера за мягкотелость и требует более жестких решений. Иранская ядерная сделка для премьера может стать для Израиля шансом убить двух зайцев. Во-первых, в случае развала СВПД отношения Ирана с Европой на долгие годы будут прерваны, не говоря уже о США. Во-вторых, экономика Ирана продолжит находиться в стагнации, а значит, о благополучии населения говорить не придется как минимум в краткосрочной перспективе. В-третьих, Лапид укрепит свои позиции и эффективно сыграет на настроениях своего населения. Таким образом, Израиль продолжит убеждать Запад не идти на подписание соглашение с ИРИ.

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели назвала соглашение о возрождении СВПД "опасным" и попросила британское правительство не принимать его: "Было бы безрассудно доверять режиму, который все еще лжет о своих ядерных амбициях".

Промежуточные итоги

Между тем накануне высокопоставленный источник в Госдепе США сообщил, что в администрации президента Байдена недавно была определена окончательная позиция по ядерной сделке с Ираном. Источник телеканала "Аль-Арабия" заявил, что было решено заключить соглашение, которое станет оптимальным вариантом для США, отметив при этом, что Вашингтон считает лучшим сценарием восстановление СВПД.

Неназванный чиновник из Госдепартамента заявил о сотрудничестве с Ираном для выявления и исследования следов урана на ядерных объектах страны. С учетом того, что ежедневно поступает самая разная, как правило абсолютно противоречивая информация, в таких условиях остается лишь ждать открытого официального заявления каждой из сторон. Говорят, времена меняются, ситуация также может измениться. В случае с иранской ядерной сделкой, ситуация может меняться по нескольку раз за день. Исходя из заявлений каждой из сторон, нет четкого убеждения, что ядерная сделка возобновится в том виде, на который Иран изначально рассчитывал. По итогам подписания договора станет понятно, какая из сторон решила больше уступить.