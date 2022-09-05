Пляжный сезон в Краснодарском крае подходит к концу

5 сен. 11:43

Вода в Черном и Азовском море стала резко остывать, за минувшие сутки температура моря у побережья опустилась сразу на несколько градусов.

Азовское море быстро остыло до некомфортных плюс 20 в Темрюке, плюс 21 в Приморско-Ахтарске, в Ейске еще можно попробовать искупаться, там температура воды сегодня плюс 23.

В минувшие выходные вода на черноморских курортах была теплой, 27-28 градусов. В понедельник пляж Анапы опустел - температура моря плюс 24, тоже самое наблюдается в Геленджике. В Новороссийске море остыло до плюс 25. Теплее всего вода 5 сентября в Сочи и Туапсе - плюс 26.