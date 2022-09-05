Первому телемосту СССР-США – 40!

5 сен. 11:06

Первый телемост СССР-США "Москва - Космос – Калифорния" празднует 5 сентября сорокалетний юбилей. В этот день в 1982 году 250 тыс молодых американцев-участников рок фестиваля "Мы", проходившего под девизом "соединить музыку и высокие технологии", пообщались с советскими сверстниками, собравшимися в 3-й студии телецентра "Останкино".

Формат телемоста не предполагал ведущего: участники по очереди обменивались музыкальными номерами. Так, в советской части программы участвовали популярная певица Алла Пугачева, вокально-инструментальные ансамбли "Пламя", "Динамик", "Воскресение" и другие известные на тот момент эстрадные группы и исполнители, а с американской стороны выступали рок-группы, участвовавшие в фестивале "Мы".