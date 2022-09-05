Теракту на Олимпиаде в Мюнхене исполнилось 50 лет

5 сен. 11:00

В понедельник проходит церемония в память об 11 членах олимпийской сборной Израиля , погибших в результате теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Теракт был организован боевиками палестинской группировки "Черный Сентябрь". 5 сентября 1972 года восемь террористов проникли на территорию олимпийской деревни, он захватили 11 израильских спортсменов в заложники и потребовали освободить 234 палестинских заключенных, находившийся в тюрьмах Израиля. Неудачная попытка освобождения заложников, которую предприняла немецкая полиция, привела к гибели всех заложников.

Родственники членов олимпийской сборной Израиля, убитых палестинскими террористами, на протяжении многих лет обвиняли Германию в гибели своих близких. Немецкие власти ранее согласились принести официальные извинения и создать совместно с Израилем комиссию для расследования обстоятельств произошедшего, но семьи спортсменов требовали денежных компенсаций.

В августе 2022 года власти Германии согласовали размер компенсации, которую они выплатят родственникам убитых на Олимпиаде спортсменов. Официально размер компенсаций не называется, однако известно, что изначально семьи просили от €3,5 млн до €22 млн за каждую из 11 жертв. По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung daily в общей сложности выплаты составят €28 млн, из них €20 млн выделит федеральное правительство.

Ранее родственники убитых олимпийцев собирались бойкотировать траурные мероприятия на авиабазе Фюрстенфельдбрук близ Мюнхена 5 сентября. Теперь стало известно, что израильтяне посетят церемонию - первой на это согласилась представляющая интересы всех потерпевших Энки Спитцер, вдова тренера израильской сборной по фехтованию Андре Спитцера. Остальные семьи последовали ее примеру.