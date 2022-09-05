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В Алматинской области Казахстана вспыхнул пожар

В Алматинской области Казахстана вспыхнул пожар

Вдоль автодороги Алматы - Кокпек - Коктал в населенном пункте Гульдала Талгарского района Алматинской области загорелся минимаркет "Евразия".

Возгорание вспыхнуло утром. К месту происшествия прибыли противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова.

Было установлено, огонь охватил 600 кв м. Через два часа пожар был потушен, пишет Sputnik Казахстан.

В настоящее время исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области устанавливает причины появления огня.

Стоит добавить, что в ликвидации возгорания участвовали более 20 пожарных и 8 единиц техники.

 

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