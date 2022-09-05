Россия и Иран введут безвиз

5 сен. 10:42

Начиная с 1 января Россия и Иран вводят безвизовый режим для групповых туристических поездок сроком на 15 дней, сообщила глава управления маркетинга министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари, уточнив, что режим будет действовать для групп от 5 до 50 человек.

Соглашение об этом было подписано в рамках второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

"На основании того, что было ранее подписано и согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам РФ и Ирана не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней", - сказала глава управления маркетинга министерства культуры и туризма Ирана.