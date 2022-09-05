Какое послание приготовили в Москве Николу Пашиняну 

Руководство Армении сегодня будет находиться за рубежом. Премьер-министр Никол Пашинян прибывает на Восточный экономический форум во Владивостоке, глава МИД Армении Арарат Мирзоян летит в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, а министр обороны Сурен Папикян отправился в США. Многозначительная композиция визитов, особенно с учетом того, что к конкретной дате привязан всего один из них – участие Пашиняна в ВЭФ.



Причины прибытия армянского премьер-министра в столицу Дальневосточного федерального округа РФ очевидны. За последние месяцы явно и неявно политическими элитами Армении было высказано столько претензий в адрес своего важнейшего союзника – России, – что у Москвы накопилась вполне определенная и далеко не позитивная повестка для переговоров глав двух государств. В этот тяжелый переходный год, когда все партнерские и союзнические связи проходят испытание на прочность, поведение Еревана, как будто бы подвергающего ценность для него России, не может не вызывать вопросов.



Поэтому Никол Пашинян и отправился во Владивосток: Владимиру Путину нужно с ним поговорить лицом к лицу, чтобы прояснить созданные армянским руководством моменты неопределенности. Считает ли по-прежнему Республика Армения Российскую Федерацию своим союзником? Чем именно она недовольна? Какие элементы российской внешней политики на Южном Кавказе для Еревана не понятны? Каков характер политико-дипломатических контактов армянских властей с недружественными России странами? Самое главное – что Армения собирается делать дальше в обозримой перспективе, как в российско-армянском взаимодействии, так и в рамках урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией? Пашинян летит на берег Босфора Восточного за ясностью.



Сами обстоятельства встречи Пашиняна и Путина говорят о многом. С одной стороны, у президента России не нашлось времени в расписании, чтобы принять премьер-министра Армении в Кремле или в Сочи, где российский лидер обычно встречается с главами государств; Пашиняну предложены переговоры за 7000 км от Еревана. С другой стороны, Пашинян на это предложение согласился. Россия так одновременно показывает, что настроена говорить серьезно и что видит проблемы в поведении союзника – а Армения признает, что не готова конфликтовать с российским руководством, если дело дошло до жесткой реакции Москвы. То есть Пашинян летит во Владивосток еще и за примирением.



Поскольку сейчас Россия перешла к системному пересмотру отношений с соседями – чего стоит одно только подписание Декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, давно напрашивавшееся, но произошедшее в этом году – Армении наверняка будет предложено модернизировать документацию российско-армянского сотрудничества, добавить в нее конкретики и обязывающих положений с учетом новейших геополитических реалий на Южном Кавказе. Карабахская война завершена, и Пашинян сам под ее прекращением подписался, стоит вопрос о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, на заключении которого принципиально настаивает Россия, со стороны Баку ведется активная мирная работа по открытию коммуникаций и возрождению освобожденных территорий, а Ереван между продолжает делать вид, что ничего не изменилось. Так продолжаться дальше не может. А значит, Пашинян летит на ВЭФ еще и за обновлением.



Отсюда ясен визит Арарата Мирзояна в Москву: пока Пашинян будет говорить с Путиным о стратегических вещах в армяно-российских контактах, Лавров встретит коллегу детальной технической повесткой. Россия не хочет терять время. Общие контуры отношений и так ясны – они нуждаются лишь в подтверждении Ереваном с позиции политической воли, – поэтому необходимо сразу же заниматься проработкой всех центральных тем на уровне конкретных формулировок и программ по выполнению обеими сторонами своих союзнических обязательств. Можно предположить, что Москва выступит с инициативой о недопустимости агрессивной риторики против союзников, ведь в Армении необоснованные обвинения и прямые оскорбления России поставлены на поток. Прикрыться "демократией" у Еревана здесь не выйдет, поскольку недобросовестное использование демократических институтов в Москве прекрасно видят и совершенно не одобряют.



В Москве от Еревана требуют, по сути, того же, чего и от всех других международных партнеров – искренности. Реальной политики, в которой стороны держат свое слово и выполняют то, о чем договорились. Если Армения хочет меньше контактов с Россией и больше контактов с Западом – пусть Никол Пашинян скажет об этом Владимиру Путину прямо, а Мирзоян представит Лаврову проект документа, понижающего уровень отношений между государствами. Россия больше не будет принимать неискреннее поведение как нечто естественное во внешней политике. Она готова договариваться, даже по сложным для других темам – взаимодействие с Турцией по Сирии тому пример – но не желает тратить время попусту на бесплодные геополитические игры. Россия ждет от Армении, что та прекратит играть и начнет действовать.



Разумеется, Ереван может и не отреагировать на призыв Москвы. Пашиняну, и Мирзояну ничто не мешает пообещать многое, но вновь ничего не выполнить, как это происходит все последние годы. Параллельная поездка Сурена Папикяна в США выглядит как реакция армянских элит на вынужденный дальневосточный визит Никола Пашиняна: если Россия предлагает Армении не вполне неудобные переговоры, Армения ответит двусмысленным политическим жестом. Что министр страны-члена ОДКБ может делать в главном недружественном РФ государстве? Договариваться о военном сотрудничестве, по армянской или американской инициативе. С точки зрения Еревана, вероятно, Папикян в Вашингтоне будет элементом "сбалансированной внешней политики", уравновешивая Мирзояна в Москве и Пашиняна во Владивостоке.



Но с точки зрения России это неуместное и подозрительное заигрывание с США. Которое, конечно, несколько расширит повестку переговоров Владимира Путина с Николом Пашиняном на полях ВЭФ. Армении пора определиться, с кем она на деле, а не на словах.