Пожары вокруг Тбилиси взяты под контроль, причина возгораний неизвестна

5 сен. 10:12

К утру понедельника ситуация вокруг Тбилиси, где накануне вспыхнули сразу несколько пожаров, в целом стабилизирована, сообщает телеканал "Имеди".

Напомним, вчера стало известно, что близ Тбилиси начались пожары на территории поселков Цавкиси, Цхнети и Напетвреби. Сильный ветер не позволял использовать авиацию для борьбы с огнем.

В воскресенье наиболее сложная ситуация наблюдалась в поселке Цавкиси, сегодня пожар ликвидирован.

На тушение пожара и обработку очагов пожарным-спасателям понадобилось около десяти часов, спецтехника работала всю ночь, помощь в борьбе с огнем оказывали десятки сотрудников департамента по особым заданиям.

На данный момент на всех трех локациях пожар удалось полностью ликвидировать, задымления или открытых очагов возгорания не наблюдается.

Причину серии пожаров предстоит выяснить, также уточняется общая площадь возгорания.