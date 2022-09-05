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Казахстан намерен импортировать до 100 тыс т дизтоплива из России

Казахстан намерен импортировать до 100 тыс т дизтоплива из России

Казахстан рассчитывает в ближайшее время импортировать из России до 100 тыс т дизельного топлива для недопущения его дефицита на внутреннем рынке, сообщил глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

"Предполагаем импортировать две партии общим объемом до 100 тыс. тонн. Этот объем из Российской Федерации", - сказал он, добавив, что этот объем закупки горючего был предусмотрен изначально в рамках индикативных балансов.

"Сейчас уже отгрузки начались, компания "Казмунайгаз" этим вопросом занимается. Мы в скором времени ожидаем первую партию импортного дизельного топлива", - приводит слова главы ведомства ТАСС.

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