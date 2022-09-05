Биржевые цены на газ в Европе росли более чем на 30%

5 сен. 9:55

Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов выросли выше 2900 за тыс куб ми росли более чем на 30%, говорят данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки $2810,5 за тыс куб м (+26,6%). Цены достигали максимально $2917,4 за тыс куб м (31,4%). По состоянию на 9.18 мск фьючерсы торгуются за $2733,2 за тыс куб м (+23%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня - $2219,6 за тыс куб м.

Напомним, что в минувшую пятницу "Газпром" сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.