Туркменистан нарастит производство электроэнергии на 22,5% к 2028 году

5 сен. 9:37

Объем производства электроэнергии в Туркменистане к 2028 году планируется нарастить до 37,5 млрд кВт/ч - на 22,5% выше, чем в текущем году, пишет издание "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что к тому времени планируется провести во всех областях республики более 3,28 тыс км линий электропередачи. Как заявили в газете, сейчас туркменская электроэнергия пользуется спросом в Афганистане, Иране, Кыргызстане и Узбекистане. Кроме того, власти намерены довести объемы поставок до 9 млрд кВт/ч к концу года.

Издание подчеркивает, что данный показатель почти в 3,5 раза выше, чем в 2013 году. Наряду с действующими экспортными маршрутами создаются и новые направления поставок электроэнергии в другие государства.