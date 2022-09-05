Туры с кешбэком на осень приобрели уже свыше 200 тыс россиян

5 сен. 9:36

Очередной этап программы туристического кешбэка стартовал 25 августа, туры приобрели уже более 200 тысяч россиян, кешбэк - свыше 1 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Активно люди бронируют туры с кешбэком. У нас уже на текущий момент более 200 тысяч человек воспользовались программой. Они купили туров или проживания - ведь можно приобретать отдельно гостиницы - на 5,5 млрд рублей. А общая сумма кешбэка составила более 1 миллиарда рублей", - сказала она в кулуарах ВЭФ.

Всего на осенний этап программы выделено 3 млрд рублей, приобрести тур или оплатить проживание в гостинице можно до 10 сентября включительно. "Если деньги останутся после этой даты, то мы продлим окно продаж", - уточнила Догузова.

Отправиться в отпуск по купленным турам можно с 1 октября по 25 декабря.