Врач назвала нетипичные признаки инфаркта

5 сен. 9:34

Инфаркт может заявить о себе не только болью в груди, предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

По ее словам, часто скрытым признаком сосудистой катастрофы являются неприятные ощущения в области живота и резкое снижение артериального давления. То есть на инфаркт могут указывать два скрытых признака, первый из них легко спутать с пищевым отравлением.

"Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Поэтому есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт", - объяснила врач в публикации в Telegram-канале.

Еще один вариант сердечного приступа – появление резкой слабости, потливости и падения давления до 90/60, 80/40 и ниже, и такое состояние может длиться от пары минут до нескольких часов, часто такой вид инфаркта встречается у людей с диабетом.

В заключение врач подчеркнула, что главный принцип спасения жизни во время инфаркта – быстрое начало лечения, чем быстрее диагностирован инфаркт, тем выше шансы на то, что пациент выживет.