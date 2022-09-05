Чечня стала лидером по коэффициенту рождаемости

5 сен. 9:33

Чечня лидирует как по коэффициенту рождаемости в России, так и по коэффициенту младенческой смертности, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин.

"Коэффициент рождаемости в республике 2,9 (при суммарном коэффициенте по стране 1,5), а младенческой смертности - 17,3", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Суммарный коэффициент рождаемости у нас сейчас на основной территории России 1,5. И только в республиках Северного Кавказа этот коэффициент 2,9-3,3, он там продолжает расти", - добавил Аполихин.

Далее специалист отметил, что среди регионов с наибольшим коэффициентом рождаемости и младенческой смертности также Республика Ингушетия (2,3 и 13,8 соответственно), и Дагестан (2 и 12,7). Наиболее низкий коэффициент рождаемости - в Пензенской и Тамбовской областях - 1,48 и 1,42 соответственно. Также в этих регионах низок и коэффициент детской смертности - 5,3 и 5,5 соответственно.