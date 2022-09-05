Токаев прибыл в горящую Костанайскую область

5 сен. 8:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область, здесь он проведет оценку мер по борьбе с природными пожарами в регионе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава МЧС Казахстана Юрий Ильин сообщал о том, что в экстренном ведомстве рассматривают несколько версий возникновения лесных пожаров в Костанайской области, в том числе неосторожное обращения с огнем. В соответствии с последними данными, в результате пожаров погиб один человек, десять пострадали, эвакуированы свыше 1,8 тыс жителей, пройденная огнем площадь превышает 43 тыс га. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.