Врач рассказал о вреде пыли

5 сен. 8:26

В составе пыли много минеральных и органических частиц, она засоряет верхние дыхательные пути и бронхи, рассказала в беседе с порталом "Доктор Питер" врач-иммунолог, аллерголог Елена Парецкая.

По ее словам, пыль в помещении провоцирует насморки или конъюнктивиты, но у некоторых людей возможны и более тяжелые проблемы со здоровьем. Кроме того, если в доме есть собака или кошка, то в пыли могут содержаться яйца паразитов и пылевые клещи.

"Продукты жизнедеятельности пылевых клещей состоят из гуаниновых белков. Эти белки аллергенны и могут провоцировать симптомы у предрасположенных к аллергии детей и взрослых. Среди самых серьезных можно выделить бронхиальную астму и экзему, круглогодичный ринит", - с казала она, добавив, что не меньшую опасность представляет уличная пыль, она содержит канцерогенные вещества, постоянное ее вдыхание грозит высыпаниями на коже, ощущением усталости и болью в животе.