Песков раскрыл темы выступления Путина на ВЭФ

5 сен. 8:05

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума выступит с речью, которая будет посвящена мировым процессам и развитию Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

"Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все", - сказал он, добавив, что темы развития Дальнего Востока и сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона взаимосвязаны.