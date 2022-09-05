В Кисловодске расскажут о судьбе легендарной Эльмесхан Хагандоковой

5 сен. 7:55

Историю медсестры из Кисловодска, которая стала героиней Франции и моделью Коко Шанель, расскажут в театре-музее "Благодать" 5 сентября в рамках презентации авторской программы "Кисловодская тайна под небом Парижа".

Во время Первой мировой войны Эльмесхан Хагандокова спасала раненых в кисловодских эвакогоспиталях, затем, за подвиги во время Второй мировой уже во Франции ее назвали новой кавказской Жанной д’Арк и наградили национальным орденом Французской Республики.

"Сотрудники учреждения нашли редкие материалы из зарубежных государственных архивов, сняли основанный на рассекреченных данных документальный фильм", - прокомментировал глава города Евгений Моисеев.