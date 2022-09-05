Кремль отреагировал на "отставку" Кадырова

5 сен. 7:45

Кремль в курсе о заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались", - сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков уточнил, что российские власти на данный момент исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чечней.

Ранее чеченский лидер опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что является "долгожителем среди глав субъектов Российской Федерации".