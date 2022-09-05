В Бундестаге признали, что Крым – часть России

5 сен. 7:25

Цель заставлять Россию отказаться от Крыма – нереалистична, заявила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

"Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия - ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" – приводит слова депутата РИА Новости.

Уточняется, что Вагенкнехт также выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство.