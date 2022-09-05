 Чижов высказался о возможности приостановки работы представительства РФ при ЕС

5 сен. 7:05

Риск приостановки работы представительства РФ при Евросоюзе остается, но ЕС вряд способен настолько игнорировать свои интересы, заявил постоянный представитель РФ при сообществе Владимир Чижов.

"Вы знаете, риск (приостановки работы представительства России - прим. ТАСС) есть всегда. Это неотъемлемая часть дипломатической работы. Но я не думаю, что Евросоюз способен настолько игнорировать собственные интересы. В конце концов, у него есть свое представительство в России. Более того, в ближайшее время ожидается прибытие на работу в Москву его нового руководителя", - сказал он в беседе с "Известиями".

Далее Чижов уточнил, что в тех контактах, которые есть у сотрудников представительства России в ЕС, неоднократно звучал тезис, что "Евросоюз хотел бы сохранить каналы коммуникации с российской стороной открытыми".