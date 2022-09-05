Сборная Турции по баскетболу обвинила полицейских Грузии в нападении

5 сен. 6:55

Во время чемпионата Европы по баскетболу после матча сборных Турции и Грузии произошел скандальный инцидент, пишет издание Eurohoops.

По словам вице-президента Федерации баскетбола Турции Омера Онана, после завершения поединка произошла массовая потасовка, в которой приняли участие баскетболисты и тренеры обеих сборных, а также грузинские сотрудники правопорядка.

"Когда Фуркан Коркмаз шел по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удаленным игроком Дудой Санадзе и полицией. Такое не должно происходить. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией", - сказал он.