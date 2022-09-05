В Стамбуле разрешили отправку трех судов с продовольствием из украинских портов

5 сен. 6:45

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал в воскресенье отправку из украинских портов трех судов с продовольствием, они начнут движение 5 сентября, информирует СКЦ.

"Совместный координационный центр санкционировал отбытие трех судов с грузом в 49,25 тыс. тонн зерна и другого продовольствия. Судна отправятся 5 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сухогруз My Meray с 30 тыс. тонн кукурузы проследует из Черноморска в Египет, судно Golden Yara повезет 13,5 тыс тонн зерна из порта Южный в турецкий Мерсин, а судно Baron начнет движение из Одессы в Турцию с грузом в 5,75 тыс. тонн кукурузы.