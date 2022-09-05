В Израиле ранило взрывчаткой четверых солдат

5 сен. 6:25

В результате разрыва брошенного в военный пост на Западном берегу реки Иордан взрывного устройства четыре израильских солдата получили легкие ранения, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Недавно получено сообщение о взрывном устройстве, брошенном в пост Армии обороны Израиля рядом с населенным пунктом Наби-Салех. Четыре солдата получили легкие ранения [в результате инцидента]", - пишет ТАСС.

Уточняется, что "всем военнослужащим была оказана медицинская помощь на месте". В настоящее время ведется поиск нападавших.