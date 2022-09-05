Синоптик поделился прогнозом на понедельник

5 сен. 6:05

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что ночи в Москве на этой неделе станут теплее, а дневная температура снизится и составит около 13 градусов. По его словам, будет облачно, при этом сильных дождей не ожидается ни в столице, ни в Рязанской области, где сохраняется опасность пожаров.

"С начала недели ночные температуры в Москве повысятся, будут около 5-6 градусов, а дневные станут ниже, они уже будут 11-13 градусов. Поэтому отклонение от нормы сохранится, среднесуточные температуры останутся прежними", - сказал собеседник ТАСС.

Далее он отметил, что причиной такого явления станет облачность. Погода поменяется со второй половины понедельника, ветер станет северо-западным, и есть вероятность, что на выходных дневная температура в Москве повысится.