Что показал четвертый раунд переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе

На минувшей неделе в Брюсселе состоялась четвертая европейская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидалось, что она положит начало работе по формированию межгосударственной комиссии по составлению всеобъемлющего соглашения, однако этого не произошло.

Пока единственная действующая межгосударственная комиссия занимается проблемой демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Правда, это достижение стало возможным благодаря усилиям не столько европейской, сколько российской дипломатии, присутствие российских военных на участках армянской границы и в зоне ответственности миротворческого контингента сделало возможным практическую реализацию ноябрьского Заявления 2020 года. Кстати, параллельно с брюссельским саммитом Алиев-Пашинян в Москве прошла встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна для обсуждения вопросов, связанных с делимитацией и безопасностью границ.

Брюссель заинтересован в том, чтобы подписание мирного соглашения прошло на полях европейской дипломатии и, кажется, что Ереван это устраивает. Заявления о целесообразности открытия Зангезурского коридора звучали еще два года назад, однако весной этого года Пашинян признал этот проект именно в "столице европейской демократии".

Тот факт, что ни одна встреча в Брюсселе не обходится без слов о миротворческом мандате Минской группе ОБСЕ, наводит на мысль, что ЕС, возможно, не станет признавать всеобъемлющее соглашение, если оно будет заключено вне ее структур. Европейская дипломатия в меньшей степени заинтересована в практической реализации мира, для ЕС важно, чтобы на полях организованных им саммитов заключались громкие соглашения или велось соответствующее обсуждение.

Четкая позиция МИД Азербайджана и тот факт, что никто из посредников не собирается реанимировать несостоявшийся сепаратистский проект, вынуждает Ереван признавать территориальную целостность. Но опасность политической спекуляции сохраняется, поскольку Армения по-прежнему декларирует "субъектность" непризнанного образования на территории Азербайджана, хотя всего лишь для внутренней аудитории.

Подогрел подобные необоснованные настроения среди националистического крыла армянских политиков демонстративный отказ послов США и Франции посетить деоккупированные территории. Есть подозрение, что кураторы Никола Пашиняна попросили его повременить с вопросом о каких-либо сепаратных проектах, предложив поучаствовать в более насущной для Брюсселя миротворческой гонке. Однако если на односторонние деструктивные заявления в самой Армении Азербайджан предпочитает не реагировать, то закрывать глаза на попытки превратить процесс восстановления территориальной целостности в геополитическое противостояние Баку явно не собирается.

Сейчас Азербайджан ускорено восстанавливает инфраструктуру деоккупированных территорий, в том числе Шушу, давая понять, что ему под силу претворить и Зангезурский проект в одиночку, если никто не будет создавать искусственных помех. Поэтому следующий раунд переговоров в Брюсселе будет возможен лишь после деблокады транспортных коммуникаций на юге Армении. Без конкретных достижений, которые можно было бы закрепить в международных договорах, ЕС вряд ли станет организовывать очередную переговорную площадку. Пока стороны ограничились предметным обсуждением работы по подготовке мирного соглашения. Следующий шаг - непосредственная разблокировка коммуникаций с перспективой ее присоединения к более масштабным проектам, включая коридора "Север – Юг".