Обзор СМИ Кавказа 29 августа - 4 сентября

Исполнилось 100 дней со дня официального вступления в должность пятого президента Южной Осетии Алана Гаглоева, одержавшего победу во втором туре президентских выборов 8 мая. Ему удалось заручиться поддержкой 56% избирателей, принявших участие в голосовании.

Как пишет газета "Южная Осетия", за первые сто дней Гаглоев обозначил приоритеты своей деятельности на посту главы государства, акцентировав внимание на соблюдении законности и прав граждан со стороны сотрудников силовых структур. Последовали кадровые решения в отношении руководителей и сотрудников силовых структур – это редкий случай в югоосетинской практике. Прокуратура проводит масштабные проверки почти по всем ключевым ведомствам и министерствам. Выявлены многомиллионные хищения в ГУП "Дорэкспострой", в министерстве обороны, в ГУП "Водоканал", возбуждены уголовные дела в отношении группы должностных лиц. По линии ГУП "Дорэкспострой" выявлены финансовые нарушения на общую сумму более 170 млн рублей. Расследование ведется и по итогам изучения Акта казначейства РФ из 388 страниц, составленного после проверок, проведенных в республике с 2019-2022 годах. На основе материалов российских аудиторов проверяются 52 организации. Расследуются также факты незаконной выдачи югоосетинских паспортов, наградного оружия, незаконного присвоения государственного имуществ и другие. Главная задача Генпрокуратуры – возвратить в бюджет расхищенные средства.

Главная задача в экономической сфере - перейти от восстановления к развитию реального сектора экономики. Помощь в возрождении экономики республике готова оказать Россия в рамках подписанного 4 августа соглашения о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития РЮО на 2022-2025 годы. Сейчас выявляются проблемы, мешающие развитию сельского хозяйства. "Большая часть арендуемых земельных участков не обрабатывается, за них не уплачивается арендная плата. Эти земли будут изыматься. Они будут переданы людям, которые готовы работать", — заявил Алан Гаглоев.

Обсуждается вопрос о завершении проекта строительства животноводческой фермы в селе Авнеу. Строительство Авневской товарно-молочной фермы было начато в 2011 году, но так и не было доведено до логического завершения. Ферма может производить до 10 тыс. литров молока в сутки и включает производственные циклы по получению кефира, сметаны, творога, сыров и другой продукции. Проектных мощностей фермы должны хватить для обеспечения потребностей республики в кисломолочной продукции.

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В Северной Осетии идет уборка подсолнечника, льна-кудряша, горчицы, сои, овощей, фруктов. На очереди жатва основной зернофуражной культуры – кукурузы, часть которой повредили сильные ливни с ветром, прошедшие более месяца назад, пишет газета "Северная Осетия". Получение качественного урожая позволит меньше ввозить в республику зерна и муки из соседних Ставропольского, Краснодарского краев, Ростовской области. А значит, больше средств, уходивших на закупку продовольственного зерна и муки за пределами республики, пойдет на поддержку местных сельхозтоваропроизводителей. Кроме пшеницы, собрано озимого ячменя в 1,8 раза больше прошлогоднего, рапса получено в 4,7 раза больше. Практически весь урожай зерновых колосовых сельхозтоваропроизводители убрали собственными силами, благодаря тому, что комбайновый парк хозяйств республики за последние несколько лет значительно пополнился высокопроизводительными машинами. Они приобретены на льготных условиях, которые предоставило государство, а также по лизингу. Появилась еще одна – вторая – машинно-технологическая станция "Ирафская". Всего в этом году планируется собрать в республике зерновых и зернобобовых культур вместе с кукурузой 877,5 тыс. тонн, что тянет на очередной рекорд.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" информирует, что во Всероссийском молодежном форуме "Машук 2022" приняли участие порядка 2000 молодых людей из всех регионов РФ, а также представители Абхазии, ЛДНР и Запорожья. Первая смена – "Наши открытия" – включила в себя три тематических направления: "Открывай новое", посвященное туризму и благоустройству территорий, "Открывай контакт", ориентированное на развитие межнациональной и межкультурной коммуникации, а также добровольческое "Открывай сердца". Вторая смена – "Наши смыслы" – была посвящена развитию новых инструментов обучения и воспитания, реализации образовательных проектов для молодежи и созданию профессиональных сообществ преподавателей. В ее рамках были организованы пять направлений: "Обучай иначе", "Обучай равных", "Обучай вместе", "Обучай в поиске", "Путь студента". Третья система – "Наша среда" – прошла в формате онлайн и была посвящена работе в цифровом пространстве, кибербезопасности и развитию цифровых технологий как пространству для реализации и продвижения просветительских и образовательных проектов. Всего в рамках образовательного блока было проведено более 90 тренингов и интенсивов, организованных силами команды из двух десятков человек. Итогом работы всех трех смен стали три десятка разработанных проектов от разных команд участников форума. Они прошли экспертную оценку тренеров. После завершения форума машуковцы продолжат работу над ними для последующей реализации. Форум посетили представители политической, предпринимательской, общественной и творческой элиты.

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"Спутник-Абхазия" сообщает, что в республике прошел Юбилейный XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". В рамках фестиваля состоялось два концерта - 26 августа в Сухуме и 28 августа в Пицунде. Во время пресс-подхода перед началом концерта в Сухуме основательница фестиваля, абхазская оперная певица, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава подчеркнула, что счастлива получить возможность "подарить музыку и счастье" зрителям на своей родине. Певица отметила символичность того, что 20-й фестиваль проходит в Абхазском драмтеатре и выразила надежду на то, что когда-то в республике появится свой оперный театр. Оперная дива отметила, что за 20 лет фестиваль очень вырос, у него есть своя высокая ниша. Она добавила, что все вырученные на фестивале деньги идут в помощь музыкальным школам и училищам Абхазии.

Дирижер Феликс Коробов подчеркнул, что каждое появление на абхазской сцене для него - счастье и он видит, как от фестиваля к фестивалю республика хорошеет. "На сцене не чужие друг другу люди - это особенность фестиваля. Концерты Хиблы - это встреча друзей, теплые отношения на сцене", - добавил он. Артист Василий Ладюк пожелал, чтобы культурные связи России и Абхазии крепли и отметил, что счастлив, что фестиваль столько лет вызывает интерес у зрителей. Перед первым концертом участники фестиваля посадили восемь деревьев сакуры в парке у Абхазского драматического театра. В программу фестиваля вошли арии и дуэты известных композиторов. Вместе с примой на сцену выходили дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева, ведущими программы были Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" основан в 2001 году в Абхазии. C 2014 года он расширил свои границы и проходил в Москве в Большом зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.