Москвичи познакомятся с творчеством Риада Мамедова

5 сен. 5:23

В Московской государственной академической филармонии 22 сентября пройдет концерт азербайджанского пианиста Риада Мамедова, - сообщает сайт филармонии.

Выступление пройдет в Камерном зале Филармонии. Риад Мамедов исполнит сочинения Иоганнеса Брамса, Фридерика Шопена, а также собственные произведения - избранные пьесы для фортепиано, импровизации на темы джазовых стандартов My Funny Valentine, For All We Know и Answer Me.

Риад Мамедов – один из немногих профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам, пианист, музыковед, а также исполнитель джаза и классической музыки. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, где прошел стажировку по специальности "фортепиано", а также аспирантуру МГК по специальности "музыковедение".

Исполнитель - лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде, он неоднократно выступал с известными оркестрами, а также принимал участие в международных фестивалях и уже записал . Также он сольный диск с произведениями Чайковского, Шопена и Дебюсси, две виниловые пластинки с собственными фортепианными пьесами и сингл "В ожидании Азизы" в жанре джаз-мугам. Риад Мамедов - автор научных статей и публикаций, он занимается и педагогической деятельностью.