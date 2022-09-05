Под Астраханью нашли потерянную столицу Хазарского каганата

5 сен. 3:19

Астраханские археологи завершили раскопки в Камызякском районе у села Бараний Бугор, - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского каганата. Результаты полевого сезона впечатляют. Ученые обнаружили тысячи уникальных артефактов. Это говорит о том, что исследуемая территория действительно является потерянным городом", - написал он.

Была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 м, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата.

Все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". Руководство области подало заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставило его на государственную охрану, добавил глава региона

Исследования продолжатся и в 2023 году. В планах ученых - установить степень повреждения и протяженность найденной крепости.

Хазарский каганат (650-969) - средневековое государство, созданное кочевым народом - хазарами. Каганат контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.