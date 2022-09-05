Аграриев Северной Осетии поддержат рублем

5 сен. 1:32

Свыше 600 млн рублей направили в Северной Осетии на поддержку аграриев. Средства будут полностью доведены до получателей господдержки до 2022 года, сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"В этом году на поддержку аграриев из федерального бюджета выделено 618 млн рублей. До получателей уже довели 86% средств. Эта помощь позволяет хозяйствам справляться со сложностями, возникающими в ходе производственной деятельности", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что также на реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства в Северной Осетии в этом году было направлено более 875 млн рублей.