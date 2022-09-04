Вашингтон скоро назовет кандидатуру нового посла США в России

4 сен. 21:59

Власти США в ближайшее время озвучат кандидатуру на должность посла в России, рассказал представитель Госдепартамента в ответ на вопрос, чью кандидатуру президент Джо Байден намерен выдвинуть на пост руководителя диппредставительства в Москве.

"Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить", - цитирует его ТАСС.

После того, как имя возможного нового посла будет названо, его должен будет утвердить Сенат.

Представитель Госдепа добавил, что отъезд Салливана из России был запланирован в рамках "обычной дипломатической ротации".