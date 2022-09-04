Будапешт: "Газпром" - надежный поставщик

4 сен. 21:31

Россия пообещала доставить Венгрии весь газ в соответствии с контрактом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала ATV.

"До сих пор "Газпром" был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки", - подчеркнул дипломат.

Министр отметил, по южной системе ежедневно прибывает около 88-90% законтрактованного объема газа. Сийярто уточнил, что вице-премьер РФ Александр Новак "четко" заявил ему, что Венгрия получит и объемы, которые не получится доставить по северной и западной линиям по техническим причинам.

Дипломат не рассматривает как возможный вариант, что РФ оставит Венгрию без газа: по его словам, все подписанные контракты, как и раньше, исправно исполняются, надежны также и страны, обеспечивающие транзит.

В текущих обстоятельствах Будапешт обеспечил себе максимально доступную безопасность, заключил Сийярто.