Энергокризис в Европе может закрыть Большой андронный коллайдер

4 сен. 21:19

Работа Большого адронного коллайдера может быть приостановлена из-за энергетического кризиса, рассказал глава комиссии ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) по управлению энергией Серж Клоде газете The Wall Street Journal.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", - пояснил ученый.

По его словам, ЦЕРН делает все возможное, чтобы сохранить коллайдер в рабочем состоянии и не допустить внезапного отключения: из-за него может сломаться оборудование стоимостью $4,4 млрд.

Клоде добавил, что организация продумает возможность закрытия других ускорителей - это на четверть сократит общее потребление энергии.