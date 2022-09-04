Венгрия не намерена отказываться от российского топлива для АЭС "Пакш-1"

4 сен. 20:59

Венгрия не собирается менять российских поставщиков топлива для атомной электростанции "Пакш-1" на другие компании, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Что касается топлива для (АЭС) Пакш-1, то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера", - заявил он в интервью венгерскому каналу ATV, отвечая на вопрос о возможности участия американской компании Westinghouse в поставках.

Сийярто уточнил, что рассмотрит все предложения, хотя на сегодня ни одного еще не поступило. Он добавил, что едва ли имеет смысл вносить изменения в существующую практику.