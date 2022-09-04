Леса горят в четырех поселках вокруг Тбилиси

4 сен. 20:37

Леса одновременно начали гореть в четырех поселках в окрестностях Тбилиси, рассказали в пресс-службе Службы по управлению ЧС МВД Грузии.

"Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте и проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания", - цитирует ее представителя ТАСС.

Он уточнил, что активные очаги расположены в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.

Огонь охватил в основном сухую траву и кустарники. Тушение осложнено сильным ветром, несколько часов назад подувшим в Тбилиси.