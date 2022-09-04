Власти Турции дали прогноз по инфляции на ближайшие годы

4 сен. 20:26

Инфляция в Турции в 2025 году составит 9,9% в сравнении с 65% по итогам текущего года, говорится в программе среднесрочного экономического развития страны, опубликованной в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Согласно ей, в 2023 году инфляция в Турции ожидается на уровне 24,9%, еще через год - 13,8%.

По данным национального института статистики, в июле инфляция достигла 79,6%, установила рекорд за последние годы. Из расчетов независимой Группы анализа инфляции следует, что показатель вырос до 176%.