Источник назвал имя нового главы дипмиссии ЕС в России

4 сен. 20:15

Европейский союз сменил главу своей дипломатической миссии в России, вместо Маркуса Эдерера (Германия) этот пост в ближайшее время займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг, рассказал источник в Брюсселе.

"Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер", - цитирует его ТАСС.

Кандидатуру Галярага в июне утвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, добавил источник.

Он подчеркнул, что, невзирая на беспрецедентный кризис в отношениях с РФ, Брюссель остается приверженным сохранению дипломатических каналов связи с Россией.