Песков пообещал "очень интересную пленарку" на ВЭФ с участием Путина

4 сен. 19:59

Пленарное заседание Восточного экономического форума 7 сентября, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, будет очень интересным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ в ответ на вопрос, предполагается ли проводить традиционную сессию вопросов и ответов после выступления главы государства на "пленарке".

"Безусловно, это будет очень интересная большая пленарка", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что в планах и выступление Владимира Путина, и вопросы и ответы, и дискуссия.

"Конечно, в нынешней обстановке каждая такая сессия весьма и весьма интересна, и за ней очень внимательно наблюдают не только представители бизнеса, но и просто с точки зрения появления каких-то политических новостей", - уточнил пресс-секретарь главы государства.