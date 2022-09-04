Социальные и молодые предприниматели Северной Осетии получат гранты более чем 7 млн рублей

4 сен. 19:09

Руководство Северной Осетии выделит 7,37 млн рублей на гранты социальным и молодым предпринимателям, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"В настоящее время министерство объявило о приеме заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Грантовая поддержка оказывается в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", который, в свою очередь, обеспечивает достижение целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".