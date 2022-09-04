Заброшенный кинотеатр загорелся из-за халатности владельца в Железноводске

4 сен. 18:59

Пожар произошел в заброшенном здании кинотеатра "Кристалл" в Железноводске, об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава города Евгений Бакулин.

По его словам, власти несколько раз выписывали собственнику предписание о необходимости закрыть доступ к зданию или хотя бы установить ограждения, однако он игнорировал эти просьбы.

Мэр пояснил, что в легкодоступном здании поселились люди без определенного места жительства, их действия и вызвали пожар.

"Теперь уже мы сами забьем двери, чтобы такого не повторялось", - заверил Бакулин.