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Заброшенный кинотеатр загорелся из-за халатности владельца в Железноводске

Телеграм Евгения Бакулина

Пожар произошел в заброшенном здании кинотеатра "Кристалл" в Железноводске, об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава города Евгений Бакулин.

По его словам, власти несколько раз выписывали собственнику предписание о необходимости закрыть доступ к зданию или хотя бы установить ограждения, однако он игнорировал эти просьбы.

Мэр пояснил, что в легкодоступном здании поселились люди без определенного места жительства, их действия и вызвали пожар.

"Теперь уже мы сами забьем двери, чтобы такого не повторялось", - заверил Бакулин.

ФОТО Телеграм Евгения Бакулина
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